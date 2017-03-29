Dünya Kupası Elemeleri’ne hazırlık kapsamında Stade de France’de oynanan Fransa-İspanya maçının sonucunu video-hakem uygulamasıyla alınan kararlar belirledi.

Şu artık net bir şekilde belli oldu ki gelecekte (hatta şimdiden başladığını da söyleyebiliriz) hakemlerin maçın sonucuna etki ettiği hatalarla artık karşılaşmayacağız. Dün akşam Dünya Kupası Elemeleri’ne hazırlık olması sebebiyle Fransa’da oynanan Fransa-İspanya maçının ‘adil’ sonucu, video-hakem uygulamasıyla belirlendi.

İspanya’nın 2-0 kazandığı hazırlık maçında Fransa, Antoine Griezmann ile 1-0 öne geçti. Yan ve orta hakemin golü vermesinin ardından video-hakem’den gelen uyarıyla gol, asisti yapan Lawywin Kurzawa’nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

İspanya, 77. dakikada Gerard Deulofeu ile golü buldu fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Devreye yine video-hakem uygulaması girdi ve kaldırılan bayrağın hatalı olduğu tespit edilerek (yani ofsayt olmadığına hükmedilerek) gol geçerli sayıldı.

Uygulamada dikkati en çok çeken konu ise video-hakem’den gelen uyarıların, hakemlerin karar vermesinden yaklaşık 1 dakika sonra gelmesi oldu. Yakında bu sürenin de aşağı çekileceği bir teknolojiyle karşılaşabiliriz.