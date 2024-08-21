Fransa’nın büyük şehirlerinde her ayın ilk çarşamba günü şehrin tüm noktasından duyulacak şekilde bir siren çalıyor. Üstelik sebebi ise oldukça ilginç.

Turistler “bu ses de neyin nesi?” diye telaşa kapılırken Fransa’nın yerlileri, bu sese oldukça aşina.

Öğle saatlerinde, her ay bir kez çalan bu sirenin sizce amacı ne olabilir?

Fransa’da yaşayanlar, her ayın ilk çarşamba günü, saat 11.45 ile öğlen arasında birkaç saniyeliğine çalan bir alarm sesiyle karşılaşıyor.

Bu alarm, kamu uyarı ve bilgilendirme sisteminin (SAIP) düzenli testiyle alakalı. Bu test, halkı; askeri saldırı, doğal afet veya diğer sivil güvenlik tehlikelerine karşı hızlı bir şekilde uyarmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tarihi kökenleri II. Dünya Savaşı'na kadar uzanan bu sistem, Fransa'da uzun yıllardır halkın güvenliğini sağlamaya yönelik olarak kullanılıyor. Savaş döneminde çan çalmayı temsil eden tocsin, yerini zamanla sirenlere bırakmış gibi görünüyor.

1948’de kurulan Réseau national d'alerte (RNA) ağı, başlangıçta yalnızca kara sınırlarına yakın bölgelerde kurulu bir siren sistemi olarak tasarlanmıştı. Bu sistem, havadan gelebilecek tehditlere karşı bir uyarı aracı olarak işlev görüyordu.

Soğuk Savaş döneminin ardından, ağın kapsamı genişletildi ve Fransa'nın dört bir yanına sirenler yerleştirildi.

Günümüzde bu uyarı ağı, Fransız Hava Kuvvetleri tarafından yönetilse de sadece askeri amaçlar için değil; aynı zamanda doğal afetler ve teknolojik kazalar gibi sivil güvenlik sorunları için de kullanılıyor.

Alarm sinyali, yaşanan tehdidin türüne göre de değişiklik gösteriyor. Örneğin bir hidrolik yapının kırılması durumunda, siren belirli bir döngüde çalarak "üç saniyelik aralıklarla iki saniyelik ses iletimleri" şeklinde bir uyarı yapıyor ve bu durum en az iki dakika sürüyor.

Her ay yapılan testlerde siren 1 dakika 41 saniye boyunca çalıyor. Gerçek bir tehlike anında ise bu sinyal üç kez tekrar ediyor. Halkın güvenliğini gözeten bu sistem, “keşke ülkemizde de olsa!” dedirten türden.

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