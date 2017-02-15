Fransa’da Canlı Canlı UFO Görüntülendi!

Fransa’nın Normandiya bölgesinde çekilen bir görüntüde UFO’nun süzüldüğü görülüyor. Söz konusu çekim ve bölge insanlarının net gördüğü UFO bölgede tedirginlik yarattı.

Bir süredir hiç ses seda çıkmayan UFO olaylarına kısa bir süre önce bir yenisi daha eklendi. Fransa’nın Normandiya bölgesinde ortaya çıkan ve ışıklar saçan bir UFO, hem kameralara yakalandı hem de bölgedeki halk tarafından gözlemlenebilmesiyle tedirginlik yarattı.

Turuncu renkte aydınlatmaya sahip olan UFO görüntülerinde cismin oldukça alçaktan uçtuğu da görünüyor.

Videoda görebileceğiniz gibi havada asılı kalmış gibi uzunca bir süre duran cismi kaydeden kişinin telefonu da kayıt sırasında kapandığı bilgisi de olayı biraz garipleştirse de cismin ne olduğu ve ne için Norman diya’da bulunduğu bilinmiyor. Ancak şahsi düşünceme göre cismin arkasında bulunan ve yanıp sönen ışığı da görünce bir drone olabileceğini ciddi ciddi düşündüğümü de belirtmiş olayım.