Uzaylıya Benzeyen Garip Solucanlar, Fransa'yı İşgal Etti

Fransa'da 1999 yılından beri görülen solucanlar, bir Fransız bilim ekibi tarafından incelemeye tabi tutuluyor. Bilim insanlarının açıklamalarına göre bu solucanlar, insanlar için büyük bir tehdit unsuru.

Eyfel Kulesi'yle ünlü Fransa, dev uzaylı solucanların istilası altında. Biyologlar ise bu konuda insanları uyarıyorlar. Şu anlık yalnızca Fransız topraklarında olan devasa garip yaratıklar, yirmi yıldan az bir süreden beri görülüyor.

Biyolog Jean-Lou Justine, amatör natüralist Pierre Gros ve diğer üç meslektaş, 1999 yılından bu yana Fransa'da görülen 700'den fazla solucan hakkında büyük bir çalışma yürüttüler. Araştırmacılardan birisi olan Gros, bahçesinde bulduğu üç sıradışı solucanı araştırması için Jean-Lou Justine'e gönderdi.

Bu garip solucanlar, aseksüel olarak üreyebiliyor. Normalde Asya'ya özgü olan bu yaratıklar, diğer solucanlarla besleniyor. Bunu ise avlarını etkisiz kılan tetrodotoksin adlı nörotoksin ile yapıyorlar. Çalışma boyunca ekip, beş farklı solucan türü daha buldu.

Araştırmacılar, bu uzun ve renkli solucanların Avrupalı bilim insanlarının gözünden kaçmasına hayret ediyor. Bu tür garip solucanlardan birisi olan Hammerhead, bir metre uzunluğuna bile ulaşabiliyor. Fransız araştırmacılar, bu tip solucanların çevre ve insanlar için oldukça büyük bir tehdit olduğunu da dile getirdiler. Zira önceleri İrlanda ve İskoçya'da görülen benzer solucan türleri, tarım verimliliğini %6 azaltmıştı.