Fransa,TÜBİTAK’la Olan İlişkilerini Oybirliğiyle Dondurdu!

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, yaptıkları oylama sonucu aldıkları karar ile ‘bilim insanlarının siyasi tasfiyesine’ dikkat çekerek TÜBİTAK’la olan ilişkilerini dondurduklarını açıkladılar.

24-25 Nisan 2017 tarihlerinde oylanan üç öneri ile Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, Türkiye ile olan ilişkilerini askıya aldı. Buna sebep olan durumlardan bir tanesi de Pınar Selek ile ilgili.

İlk oylamada Pınar Selek’in yargı tarafından taciz boyutuna varan yargılamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Araştırma Merkezi, “Pınar Selek’in maruz kaldığı baskı meslektaşlarının maruz kaldığı baskının sembolüdür” diyerek Fransız hükümetinden Türkiye’ye uyarıda bulunmasını talep etti.

İkinci oylamada akademisyenlere olan tasfiyesinin gündeme getirildiği TÜBİTAK’ın özellikle 24 Mart 2017 tarihinde tüm bilimsel dergilere gönderdiği genelde ile siyasi bir temizliğe giriştiği belirtildi. TÜBİTAK’ın bu uygulamalarını göz önünde bulundurarak CNRS’ten TÜBİTAK’la olan işbirliğini gözden geçirmesi gerektiğini talep eden bilimsel konseyin bu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Fransız bilim insanlarının eleştirdiği TÜBİTAK’ın son dönemlerde ‘dikkat çeken’ projelerinden bazıları şunlardı: