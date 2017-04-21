Fransa Cumhurbaşkanlığı yarışında favori beş aday arasında gösterilen Jean-Luc Melenchon geçtiğimiz günlerde Hologram teknolojisi sayesinde aynı anda yedi farklı ilde miting yaptı.

Fransız halkı 23 Nisan tarihinde yeni Cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek. 11 adayın yarışacağı seçimler öncesi, 'Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’ni başlatan bağımsız sol aday Jean-Luc Melenchon Fransız halkına hologram teknolojisi sayesinde aynı anda yedi farklı ile seslendi.

Melechon, 2012 yılında Tupac'ı Coachella Festivali'nde hayata döndüren "Pepper's Ghost" isimli teknikle aynı tekniği kullandı. Aslında tam anlamıyla bir hologram sayılmayan teknik, 19. yüzyıldan beri hokkabazlar tarafından pek çok eğlence parkında kullanılmakta. Teknikte esasen hem şeffaf hem de yansıtıcı özelliği olan özel bir cam parçası kullanılmakta; yani temel olarak ışık camdan doğru açılarda yansıtılabildiğinde havada hareket eden 2 boyutlu görüntü oluşması sağlanmakta.

Modern çağda, güçlü bilgisayarlar ve projektörler yardımıyla görüntü son derece hassas bir biçimdi manipüle edilerek, kişi aslında orada olmasa bile oradaymış yanılgısı yaratılabiliyor. Cumhurbaşkanı adayı Melechon'ın da, Fransa'nın Dijon şehrinden yaptığı konuşması aynı anda Montpellier, Nantes, Grenoble, Clermont- Ferrant, Nacy ve Le Port-Reunion şehirlerinden de bu teknikle görüntülendi.

.