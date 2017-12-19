Mamut Kemikleri İçin Fransız Firma 646 Bin Dolar Ödedi

Cumartesi günü açık artırmada satılan mamut iskeletini Soprema firması kazandı.

Fransız müzayede evi Aguttes, Sibirya'da bulunan yaklaşık 10 metre boya ve 1360 kilogram ağırlığa sahip yüksek kalitede iskeletin değerini 1.8 ila 2.2 milyon lira arasında hesapladı, ancak Fransız su yalıtım şirketi Soprema'nın CEO'su Pierre-Etienne Bindschedler olağanüstü örnek için 2.5 milyon lira teklif vererek iskeletin yeni sahibi oldu. Açık arttırmada satılmadan önce Fransız şarap mahzeninde sergilenen bu iskelet, şimdiye kadar bulunan en büyük antik mamut iskeletleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık bin yıllık iskelet Sibirya’da bir avcı tarafından bulundu. Aguttes'in yayınladığı raporda, yara izleri, alt çenede ve ayakların birinde nekroz gibi bazı patolojiler gösterdiği için hayvanın ölüm sebebinin kazadan ya da o dönemde yaşayan insanlardan kaynaklı olduğuna yer verildi. Öte yandan mamutların çoğu 10 bin yıl önce öldü. Hayatta kalan son grup Arctic Ocean'da bir adada yaşadı.

Manchester Museum'daki Earth Science koleksiyonlarının küratörü David Gelsthorpe, BBC'ye verdiği röportajda "Sibirya'daki permafrost, özellikle iklim değişikliği yüzünden çok hızlı bir şekilde eriyor. Bu yüzden inanılmaz iskeletleri çıkartmakla kalmıyor, aynı zamanda kürk, deri, kaslar, organlar ve son yemeği gibi bulgulara da ulaşıyoruz." dedi. Küresel iklim değişikliği, soğuk lokalizasyonlarda permafrost erimesini hızlandıracağından, pazarda ve müzelerde bu tür mamut iskeletleri daha sık görülecektir. Belki klonlanmış canlı mamut görme şansımız bile olabilir.