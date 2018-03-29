İki sene içinde temellerinin atılması planlanan bu yeni ülke, bağımsız ve özgür düşünceyi savunan bir ülke olacak.

Tüm dünyada, vatandaşı oldukları ülkelerden ve politikalarından rahatsız olduklarını belirten ve sürekli bir kaçışın yolunu arayan milyonlarca ülke var. Düşünce ve ifade özgürlüğü, ekonomi, artan terör ve savaş ortamı gibi birçok sebep artık insanları yaşadıkları yerden kaçma arzusuna itiyor. Seasteading Enstitüsü, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bu projenin önümüzdeki iki sene içinde temellerini atmayı planladıklarını açıkladı.

İlk bakışta çok gerçekçi gelmese de, proje ile ilgili son derece somut adımlar atılmaya başlandı. PayPal'ın kurucularından Peter Thiel öncülüğünde Fransız Polinezyası yöneticileri ile bir anlaşma imzalandı ve Fransız Polinezyası açıklarında, bu yeni yüzen ülkenin temelleri atılmaya başlanacak. Proje yetkilieri yaptıkları açıklamada ''Dünya genelinde hükümetlerinin yönetim şeklinden memnun olmayan ve topluma yüksek katkı sağlayabileceği halde potansiyelinin altında kalan yüzbinlerce insan var. Bu insanların kendi gibi düşünen insanlarla yaşama isteğinden daha doğal birşey olamaz.'' diyerek, kurulacak olan yeni ülkenin kuruluş amacını özetlediler.

Proje üzerinde beş seneden fazla süredir çalışılıyor ve doğa ile bütünleşik ve yenilikçi bir proje olması için büyük çaba sarf edildiği söyleniyor. Projenin kurulacağı yer olarak Fransız Polinezyası'nın seçilmesinin ise mantıklı bir sebebi var çünkü sınırlar içinde kalan 118 ada, küresel ısınma sebebi ile sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu bölgede kurulacak yeni yüzen ülkeler, kısa vadede Fransız Polinezyası için de önemli bir kurtuluş yolu olacağa benziyor.

Aynı zamanda bu suların korunaklı sular olduğu ve henüz okyanusa açılmanın mali olarak çok zorlayıcı olacağı da söyleniyor. 2050 senesine kadar böyle yüzen ülkelerin sayısının artacağı ve insanların büyük çoğunluğunun yaşamak için bu yenilikçi ülkeleri tercih edeceği düşünülüyor. İlk bakışta güzel bir adım gibi görülse de, kurulacak ülkelerin gerçekten vaat ettiklerini verip vermeyeceği tabii ki büyük bir soru işareti. Ancak küresel ısınma ve suların yükselmesini de düşünecek olursak, geleceğe dair planların mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.