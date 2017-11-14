Freedom House ‘İnternette Özgürlük 2017’ Raporunu Açıkladı

İnternette Özgürlük 2017 raporun açıklayan Freedom House’a göre Türkiye, Mısır ve Ukrayna ile birlikte bu yıl internet özgürlüğünün en belirgin şekilde kısıtlandığı ülkelerden bir tanesi oldu.

Küresel çaptaki internet kullanıcılarının %87’sini oluşturan 65 ülkenin internet özgürlüğünün durumunun değerlendirildiği rapor açıklandı. Buna göre internet özgürlüğünde en kötü notu alan ülkelerin başında Çin bulunuyor. 65 ülkeden 32’sinin internet özgürlüğünün kısıtlandığından bahsedilen raporda geçen yıl en belirgin kısıtlamaların ise Ukrayna, Mısır ve Türkiye’de yaşandığına dikkat çekildi.

"İnternette Özgürlük 2017" isimli raporda ülkemizdeki telekomünikasyon ağının ve sosyal medya erişiminin sık sık askıya alınması sebebiyle Türkiye’deki internet özgürlüğünün ciddi şekilde gerilediği belirtiliyor. Türkiye’ye 2017 raporunda 100 üzerinden 66 veren Freedom House, geçtiğimiz yıl ise 61 puan vermişti.

İnternet özgürlüğünün ciddi şekilde kısıtlanmasına yönelik en büyük örnek ise Güneydoğu’da 28 belediye başkanının görevden alınmasının ardından bölgedeki yaklaşık 12 milyon kişinin internet erişiminin engellenmesi olarak gösteriliyor. Terör saldırılarının ardından Twitter, Facebook ve YouTube’a erişimin aksatılması ve Wikipedia’nın tamamen yasaklanması da internet özgürlüğünün kısıtlandığına yönelik gösterilen örnekler arasında.

Hükümetlerin sosyal medyayı kontrol çabasının arttığı ve buna yönelik birçok görevden almaların yaşandığından da bahsedildiği raporda, Türkiye’de hükümete muhalif kişi ve kurumlara karşılık vermeleri için 6 bin kişinin görevlendirildiğinden bahsedildi.