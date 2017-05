13.Cuma Oyununun Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Dünyanın en merakla beklenen korku-aksiyon-MMORPG yapımlarından birinden olan Friday the 13th: The Game'in sistem gereksinimleri açığa çıktı.

13.Cuma mitini konu alan ve Cadılar Bayramı'nın kötü karakteri Micheal Myers ile kovalamaca oynadığınız MMORPG türü Friday the 13th: The Game'nin sistem gereksinimleri nihayet açığa çıktı. Oyun, 26 Mayıs'a Xbox One, Sony PS4 ve PC platformları için satışa sunulacak.

Şimdi de yapımın minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerine göz atalım:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci:Core i5-650 3.2GHz veya Athlon II X4 610

Ekran Kartı: GeForce GT 640 v3 Radeon HD 5570 2GB

Bellek: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit



Önerilen Sistem Gereksinimleri: