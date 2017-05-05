  • 13.Cuma Oyununun Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

13.Cuma Oyununun Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!
3
0
0
0
0
Dünyanın en merakla beklenen korku-aksiyon-MMORPG yapımlarından birinden olan Friday the 13th: The Game'in sistem gereksinimleri açığa çıktı.

13.Cuma mitini konu alan ve Cadılar Bayramı'nın kötü karakteri Micheal Myers ile kovalamaca oynadığınız MMORPG türü Friday the 13th: The Game'nin sistem gereksinimleri nihayet açığa çıktı. Oyun, 26 Mayıs'a Xbox One, Sony PS4 ve PC platformları  için satışa sunulacak.

Şimdi de yapımın minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerine göz atalım:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşlemci:Core i5-650 3.2GHz veya Athlon II X4 610
  • Ekran Kartı: GeForce GT 640 v3 Radeon HD 5570 2GB
  • Bellek: 4 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit


Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşlemci: Core i5-4430 3.0GHz veya AMD FX-8300
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 760 veya Radeon R9 270X 2GB Vram
  • Bellek: 8 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
1.500 TL'lik Fiyat-Performans Kralı: Xiaomi Mi 6 Kutu Açılışı ve İnceleme Videomuz İçin Buraya Tıklayın!
Etiketler: mmorpg, aksiyon, Friday the 13th: The Game
Emoji İle Tepki Ver
3
0
0
0
0
Yorumlar