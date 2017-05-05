13.Cuma Oyununun Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

13.Cuma mitini konu alan ve Cadılar Bayramı'nın kötü karakteri Micheal Myers ile kovalamaca oynadığınız MMORPG türü Friday the 13th: The Game'nin sistem gereksinimleri nihayet açığa çıktı. Oyun, 26 Mayıs'a Xbox One, Sony PS4 ve PC platformları için satışa sunulacak.
Şimdi de yapımın minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerine göz atalım:
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşlemci:Core i5-650 3.2GHz veya Athlon II X4 610
- Ekran Kartı: GeForce GT 640 v3 Radeon HD 5570 2GB
- Bellek: 4 GB
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- İşlemci: Core i5-4430 3.0GHz veya AMD FX-8300
- Ekran Kartı: GeForce GTX 760 veya Radeon R9 270X 2GB Vram
- Bellek: 8 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit