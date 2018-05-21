Facebook cephesinde her ne kadar her şey yolunda gibi görünse de sürekli olarak artan karşıt kitleler aslında oldukça büyük bir problem.

Facebook son dönemde veri gizliliği ihlalleri, İngiltere ve Rusya'da seçimlere müdahil olan reklam kampanyalarını yaymak gibi pek çok sorun ile mücadele ediyor. Görünürde pek problem yok, üstelik Facebook son 24 ayın en yüksek hisse rakamlarını bu sorunlarla boğuştuğu aylarda yakaladı. Fakat toplum ve pek çok siyasi güç bu aksaklıklara ve yanlışlara dur demekte kararlı görünüyor.

Bu atılımlardan biri de bir grup insan tarafından gerçekleştirilecek. Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) Facebook ile bağını kesmesini talep edecek olan karşıt kampanyanın pek çok isteği var, ancak İngiltere Parlamentosu'nun 'Gelmezsen seni suçlu ilan ederiz' demesine rağmen durumu pek de ciddiye almayan Zuckerberg'in konuya bakışını düşünürsek bu tavrın ve kampanyanın işe yaraması oldukça güç görünüyor. Bazı insanlar, FTC'nin Facebook'u birden fazla şirkete bölmesini istiyor. Facebook'un şu anda elinde bulunan 3 büyük platform olan WhatsApp, Instagram ve Messenger'ın ayrı şirketler olmasını isteyen kişiler, bunun için Facebook karşıtı reklam çalışmaları yürütecek.

Facebook yetkilieri, iddialar karşısında kendilerini savunmaya, gizlilik ve güvenlik için pek çok önlem aldıklarını söylemeye devam etseler de bu yanıtlar ve ikna edici olması beklenen konuşmalar cevap arayan kitlelerin sorularına cevap vermiyor. Bazı insanlar da Federal Ticaret Komisyonu'nun yeni başkanı Joe Simons'ın bu konuda önemli adımlar atabileceğini düşünüyor.