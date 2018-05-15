Fujifilm'den Yepyeni Bir Instax (Şipşak) Kamera Geliyor!

Ülkemizde şipşak kamera olarak da adlandılan Instax modeli, son yıllarda yeniden popülaritesini kazanarak yükselişe geçmişti. Şimdi de yepyeni bir modelle karşımıza çıkacak.

Sevdiğine hediye almayı düşünen hemen herkesin aklına ilk gelenlerden biri olan Instax kameralar, son yıllarda inanılmaz revaçta. Dijital fotoğrafçılıktan sıkılan bir kesim, bit pazarına nur yağdırarak bu tip analog cihazları yeniden meşhur etti.

Renk renk üretimi yapılan ve inanılmaz satış rakamlarına ulaşan Instax Mini 9'un ardından Fujifilm, şimdide 1:1'lik oranıyla kare fotoğraflar çekebileceğiniz bir modelle karşımıza çıkacak. Instax Square SQ6 adı verilen bu analog cihaz, 3 farklı filtre moduyla (turuncu, yeşil ve pembe) ve selfie çekimleri için özel çekim moduyla (otomatik pozlama ve aydınlık ayarı) büyük bir ilgi çekeceğe benziyor.

Square SQ6'nın gri, altın ve yeşil renk opsiyonları bulunuyor. Çıkış fiyatı ise $129 olarak belirlenmiş. Elbette Türkiye fiyatının ne olacağını şimdiden kestirmek imkansız.

Fujifilm, bunun yanında bir model daha geliştiriyor. Square SQ10 adı verilen bu cihaz ise $279 etiketiyle satılacak ve dijital/analog geçişi yapmanıza izin verecek. Yani isterseniz fotoğraflarınızı şipşak çıkartabilecek, isterseniz de cihazın hafızasına kaydedebileceksiniz.