Fujifilm'den Akıllı Telefonlar için Kare Fotoğraf Yazıcısı!

Tecrübeli fotoğrafçılık firması Fujifilm, yeni akıllı telefonlara özel kare formatlı fotoğraf yazıcısını tanıttı.

Sadece akıllı telefonlara özel olarak tanıtılan yeni Fujifilm Instax Share SP-3 SQ, kare formatta fotoğrafları elinize fiziksel olarak yazdırıyor. Bu fotoğrafları odanıza ya da başka yerlere asarak güzel görüntüler ve hatıralar oluşturmak mümkün.

SP-3, Android ya da iOS akıllı telefonunuzla olduğu gibi Fujifilm X serisi kameralarla da eşlenerek çıktı verebiliyor. 800x800 nokta çözünürlüğünde çıktılar alabilen yazıcı, 318 dpi'lik yoğunluğa sahip kaliteli kare fotoğraflar veriyor. Dahili bataryası 160 çıktı dayanan cihazın bir çıktıyı tamamlaması 13 saniye sürüyor.

Share adlı uygulama üzerinden yönetilen cihaz, direkt olarak tek bir fotoğrafı çıktı alabildiği gibi 2'den 9'a kadar fotoğrafı kolaj yaparak tek seferde de çıkarabiliyor. Uygulama ayrıca fotoğraflar üzerine yazılar eklenmesini ve 11 farklı filtreyi destekliyor. Uygulama şimdilik Instagram, Facebook, Dropbox, Google Photos ve Flickr ile entegrasyona sahip.

Fujifilm Instax Share SP-3 SQ, Kasım ayında satışa çıkacak ve fiyatı 199,95 dolar olacak. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renkte çıkacak olan kameranın çıktı alacağı kağıtlar ise ayrı olarak 16,99 dolardan satılacak.