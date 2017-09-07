Fujifilm Yeni Aynasız Kamerasını Duyurdu!

Fujifilm, orta düzey aynasız kamerasını tanıttı. Metal gövdeye sahip olan Fujifilm X-E3, 24 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekerek insanları büyülemeyi başarabiliyor.

Tasarım konusunda Fujifilm'in çizgilerini taşıyan X-E3, kasa açısından eski modeller ile benzerlikler taşıyor. Gövde olarak sadece 337gr olan X-E3 malzeme kalitesi olarak üst düzey bir hissiyata sahip. Minimalist tasarıma sahip olan X-E3 güçlü bir görüntü işlemcisi olan X-Processor Pro ile geliyor. Ayrıca X-Processor Pro X-Trans CMOS III görüntü sensörüne sahip olan X-E3 ufak tasarımının içinde güçlü bir mimari barındırıyor.

Dijital bir vizöre sahip olan X-E3, ayrıca 3 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip. Kamera, Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden kablosuz aktarım yapmanıza olanak sağlıyor. Video çekiminde üstün performans sağlayan X-E3 4K videoları saniyede 30 kare olarak kayıt edebiliyor. Çok hızlı bir şekilde otomatik odaklama yapan kamera belirli koşullarda 0.06 saniyede odaklanabiliyor. 325 odak noktası ile kaliteli fotoğraflar ve videolar sunuyor.

Yurt dışında gövde fiyatının 900 dolar olacağı biliniyor. Fujifilm'in Türkiye'de uyguladığı politikaların olumlu etkisi olarak X-E3, diğer Fujifilm ürünleri gibi ABD fiyatları ile birebir olarak ülkemizde satışa sunulacak.