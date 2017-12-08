Bilgisayarlar küçülüyor, ağlarsa kablosuz ağlıyor. Ancak ethernet kablosu ve jakı bir türlü ufalmıyor. Peki ya ethernet girişleri için firmalar neler yapıyorlar?

Her derde deva olan internete bağlanmak için bazen Wi-Fi ağları yetersiz kalırlar. Bu durumda bilgisayarınızın ethernet kartına doğrudan kablo bağlantısı sağlamak gerekir. Kablosuz bağlantılar her ne kadar gelişseler de ethernet teknolojisinin yerini hala alamadı.

Bilgisayarlarımızı, Nesnelerin İnterneti (İoT) ortamında dahil eden ilk anahtar da zaten ethernet kablolarıydı. ADSL bağlantılarının yaygınlaşmasıyla hala pek çok masaüstü bilgisayarda bulunmayan Wi-Fi özelliğinden yoksun olmak, metrelerce kablo satın almamıza neden oldu. Şahsen aldığım kabloların toplam uzunluğu ile oturduğum sokağın yeraltı tesisatını döşeyebilirdim. El mahkum, ne yapalım?

Ethernet kablosu yapısı gereği kalın ve jak boyutu geniş bir kablo olduğu için, çoğu üretici dizüstülerini yeteri kadar inceltemiyor. İnce olan bilgisayarların çoğunda ise ethernet girişi bulunmuyor ya da farklı çözümlerle ek aparatlara para vermek gerekiyor. Ancak yaptıkları ethernet girişi tasarımlarıyla adeta minik bir Transformers üreten firmalar da var.

Fujitsu’nun ürettiği dizüstü bilgisayarlar yıllardır bu ethernet girişini kullanıyorlar:

Nasıl ama? Mühendislik harikası olmamış mı?

Bu arada bir bilgi: Ethernet kablolarının uçlarında bulunan bu kısma RJ45 jakı deniyor.

Bir başka tasarım da Dell tarafından bu şekilde hayata geçirildi:

Bu tasarıma Dell marka bilgisayarların yaygın şekilde kullanılmasından dolayı alışkınız. Adamlar olayı minik bir çekmeceyle çözüvermişler.

Sırada en az Fujitsu’nun tasarımı kadar etkileyici bir ethernet girişi var:

Lakin bu tasarım, günlük kullanımlar için çok uygun bir seçenek değil:

Sizce bu tasarımlardan hangisi daha etkileyici ve işlevsel?