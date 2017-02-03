Fukuşima’daki Radyasyon, Akıl Almaz Seviyelere Yükseldi!

Japonya’da 2011 yılında meydana gelen depremin ardından oluşan tsumasi sonrası hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde radyasyonun en üst seviyede olduğu tespit edildi.

Japonya’da 2011 yılında bir deprem meydana gelmiş, sonrasında oluşan tsunaminin etkisiyle de Fukuşima Nükleer Santrali hasar görmüştü. Japon yetkililer, santralde saatte 530 sievert’in üzerinde okunan radyasyon tespit ettiklerini, bunun da kısa süreli maruz kalmalarda dahi ölüme sebebiyet verdiğini belirttiler. Bunun dışında santralde 1 metrekarelik bir çukur bulunduğu, çukurun yakıttan sızan nükleer atıklar sebebiyle oluştuğu zannediliyor.

Uzmanlar ise 530 sievert olarak ölçülen radyasyonun bir önceki ölçümden 73 sievert daha fazla olduğunu, bunun da akıl almayacak derecede yüksek bir seviye olduğunu söylüyorlar. Daha önce bu kadar yüksek bir radyasyon düzeyiyle karşılaşmadıklarını belirten Ulusal Radyoloji Bilimleri Enstitüsü yetkilisi, 4 sievert düzeyindeki radyasyonun her iki kişiden birinin ölümüne sebep olabileceğini belirtti. Yayılan radyasyonun binde biri dahi insanlar üzerinde kalıcı etkiler bırakıyor. Günümüzdeki kanserlerin oluşma sebeplerinin ilk sırasında da radyasyonun yarattığı etkiler olduğu belirtiliyor.

Fukuşima'daki nükleer santralden bir görüntü.

Fukuşima'daki nükleer santral kazası nasıl oluşmuştu?

Tohoku'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen depremden sonra oluşan tsunamilerin etkisiyle Fukuşima'daki nükleer santraller hasara uğramıştı. Etkileri ise günümüzde artarak devam ediyor.