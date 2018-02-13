Furby oyuncaklarını hatırladınız mı? 90’ların sonunda Hasbro tarafından satışa sunulmaya başlayan Furby’ler, uzun yıllardır milyonlarca insan tarafından satın alınıyorlar. Onlardan birisi de çocukken izlediği Toy Story filminin etkisinde kalan ve muhtemelen artık çok farklı kafalar yaşayan Sam.

Çocukluğunu 1990’lı yıllarda yaşayanların büyük bir kısmı, Furby oyuncaklarını iyi hatırlarlar. Kimisi bu oyuncaktan almak için ebeveynlerini huzursuz etti, kimisi sadece televizyondan gördü. Hasbro, uzun yıllardır milyonlarca adet sattığı bu oyuncağı 2012 yılında tekrar piyasaya sürdü. Her zamanki gibi konuşan Furby, bu kez akıllıydı ve cevap verebiliyordu.

41 bin aboneye sahip olan Look Mum No Computer isimli kanalından yayın yapan Sam, 7 yıl önce aklına gelen ve çocukluk yıllarında çok sevdiği Furby’lerle bir hayalini gerçekleştirdi. Sam, Patreon üzerinden topladığı destek fonuyla akıllı Furby’lerden 44 adet satın aldı. Bu oyuncakların fiyatı ülkemizde 350 TL’den başlayıp 900 TL’ye kadar yükseliyor.

Elektroniğe ve müziğe fazlasıyla meraklı olan YouTuber, uzun uğraşlar sonucunda inşa ettiği Furby’lerden oluşan müzik aletini bir videosunda anlattı:

Sam’in gerçekten ciddi bir emek harcağını, her bir Furby için devre kartı tasarlatıp kurduğunu ve karmaşık sistemi bir müzik aleti hassaslığında inşa ettiğini görebiliyoruz. Tam anlamıyla bir işkence olsa da çıkan müziğin Sam tarafından sevilmesi, yaşadığı kafanın ne düzeyde olduğunu da gösteriyor.

550 binden fazla kişi tarafından izlenen bu ilginç başyapıt pek sanatsal olmasa da fazlasıyla eğlenceli.