Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), eleme maçlarının uzatmaya gitmesi halinde 4. oyuncu değişikliğinin yapılabilmesi hakkını tanıyan yetkiyi verdi.

Bildiğiniz üzere futbolda takımlar, eleme usulü (yani uzama ihtimali olan) maçlar da dahil olmak üzere en fazla 3 oyuncu değişikliği yapabiliyorlar. Özellikle de eleme usulü maçlarda takımlar, 90 dakika içerisinde 3 oyuncu değişikliğini kullandıktan sonra maçın uzaması halinde sıkıntılar yaşayabiliyorlardı. Bunun üzerine futbol oyun kurallarını belirleyen kurum olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, takımlara fazladan 1 oyuncu değişikliği hakkının tanınmasına dair izni Zürih’te düzenlenen kongrede masaya yatırdı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kongre ile birlikte eleme maçlarının uzatmaya gitmesi halinde 4. oyuncu değişikliğinin yapılabilmesine yönelik izni çıkardı. Kural, ilk olarak 2018 Dünya Kupası’nda uygulanacak.

Şubat ayında Slovakya’da yapılan kongrede aynı kuralı gündeme getiren UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarış devam ettiği için bu sezon kuralı uygulamayacak fakat gelecek sezon bu organizasyonlarda maçın uzaması durumunda 4. oyuncu değişikliğine gidilecek.

Bu kararın alınmasına sebep olarak futbolcularının sağlığını koruma altına alma ve takımlara daha rahat kadro kurma şansının verilmesi gösterildi.