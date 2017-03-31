Futbolun Yaşayan Efsanesi Maradona, Konami'ye Dava Açtı!

Maradona, KONAMI'nin PES 17'de kendi izni olmadan karakterini oluşturduğu gerekçesiyle dava açtığını resmi Facebook hesabından duyurdu.

PES serisi son yıllarda FIFA’nın karşısında hep daha kötüye giderek, oyunculara beklediği performansı veremedi. Gerçek bir şey var ki, günümüzde hala PES hayranları bulunuyor. Ancak bu sayı genel olarak FIFA’ya kaymış durumda. PES 2017 ile de istenileni başaramayan KONAMI, şimdi de oyun yüzünden mahkemelik oldu. Dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen yaşayan efsane Diego Armando Maradona, KONAMI’nin iznini almadan kendi benzerliğinde ve isminde bir karakter yaratıldığı için dava açtı.

Resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, “Dün Japon şirket KONAMI’nin resmimi PES 2017 için kullandığını duydum.” dedi. Açıklamasının devamında “Avukatım Matias Morla, ilgili yasal işlemleri başlatacak, umarım bu bir aldatmaca değildir.” diye ekliyor.

Maradona’nın imajı, hem şimdiki hem de eski profesyonel oyunculardan oluşan myClub modunda bulunuyor. Açıkçası, Maradona KONAMI’ye karşı neler yapar bilmiyorum ancak, firmaların takımlar için lisans alması gerektiğini biliyorum.

Maradona bilmeyenleriniz için, 1976’dan 1997 yılına kadar tam 21 yıl boyunca profesyonel futbol oyuncusu olmuştur. Dünyada rekor transferini iki kere kıran Maradona, bu süreçte sayısız kupa kazandı ve 2000’de FIFA’nın Yüzyılın En İyi Oyuncusu olarak kabul edildi.