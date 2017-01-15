Fütüristik Tasarımları ve Yapabildikleri İle Efsane 6 Araç

Limitleri sadece yollar olmayan, yapabildikleriyle ise ağızları açık bırakan birbirinden ilginç özelliklere sahip araçlar.

Sağlam, özellikleri ile dikkat çeken otomobiller, her zaman lüks araç üreticilerinin imzasını taşıyanlar olmayabiliyor. Mesela yol olmayan bir yerde, altınızda bir Bugatti olsa işinize yarar mı?

Ya da soruyu biraz daha farklı soralım; yol olmayan bir yere son model, milyon dolarlık aracınız ile yol yapmanız mümkün mü? İşte bu vb soruların cevapları niteliğinde olan, özellikleri, yapabildikleri ve tasarımları ile fütüristik çizgileri sağlam şekilde taşıyan birbirinden şahane 6 araç.

Kendi Yolunu Kendi Taşıyan Delikanlı Kamyon

Gallerli şirket Faun Trackway tarafından geliştirilen kamyon, yük olarak kendi yolunu taşımakta. 50 metre uzunluğunda bir yola dönüşen özel materyal, 70 metrik tona kadar da ağırlığı üzerinde taşıyabiliyor.

Örümcek Araba: Swincar

Dört tekerleğinde de bağımsız süspansiyon bulunduran, Fransız yapımı Swincar, bu bağımsız süspansiyonlar sayesinde tıpkı bir örümceği andırmakta. Tekerleklerin birbirinden bağımsız oluşu, sürücünün bulunduğu kısmın da sabit kalmasına olanak sağlamakta.

Swincar standart yollardan çok, doğanın oluşturduğu koşullarda kullanıma çok daha elverişli. Swincar'da ayrıca engelli vatandaşlar için direksiyon paneli üzerinde aracın kullanılmasını sağlayan bir joystick mevcut

Tünel İnşa Eden Kamyon: Zipper

Araçların gidebileceği yolların olmadığı, zorlu doğal ortamlarda hareket edebilmesinin yanı sıra Zipper isimli bu kamyonun efsane bir özelliği daha var; 24 saat içinde 22 kilometrelik bir tünel inşa edebilmesi.

Legolardan esinlenilerek geliştirilen, birbirlerine geçmeli blokları, arka kısmında bulunan özel panel ile sabitleyen ve montaj işlemini ciddi oranda basitleştiren Zipper, normal tünel inşa süresine göre %90 oranında işin daha hızlı bitmesini sağlıyor.

Kar Aracına Dönüştürülmüş Parti Otobüsü

Birkaç kafadar mühendis bir araya gelerek, Volkswagen'in efsanesi 1966 model Bulli T1'i 1000 wattlık subwoofer'lı, 2x300 wattlık speaker'lı bir DJ kabinine dönüştürmüşler. Tabii orjinal Bulli T1'ler karda seyir edecek şekilde tasarlanmış araçlar değiller. "Ne yapsak?" diye düşünen mühendisler, arabaya bir de kar aracı lastikleri eklemişler. Sonuç, kar üzerinde saatte 50km hıza kadar çıkabilen, kayakçıların uğrak parti mekanı potansiyeline sahip bir parti otobüsü.

İzleyeni Ekrana Kitler Şekilde Tuğla Yol Döşeyebilen Araç

Tiger-Stone isimli bu araç, 400 metrekarelik alana kadar tuğla yol döşeyebilmekte. Bu işin adeta hipnotize eden şekilde gerçekleştiren araç, çalışanların da hem işini inanılmaz kolaylaştırmakta, hem de çalışma sürelerini ciddi oranlarda azaltmakta.

Arazi Tipi, Üç Tekerlekli Bisiklet

Horizon isimli bu araç, engelli kullanıcıları da hedefleyen oldukça başarılı bir araç olarak karşımıza çıkmakta. Çakıl tepelerden çimen alanlara vb engebeli koşullara kadar elverişli sürüş sunan Horizon, elektrikle ya da pedal gücüyle çalıştığı gibi el ya da ayaklar ile de kontrol edilebiliyor. Araziye bağlı olarak ihtiyacı olan güce göre üç farklı sürüş modu sunan araç, saatte 40 km's hıza erişebildiği gibi 48-voltluk lityum bataryası ile de 50 km mesafeye kadar da sürüş imkanı sunmakta.