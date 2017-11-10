  • G.O.R.A.'daki Unutulmaz Espri, Ders Kitaplarına Girdi!

Fen Bilgisi Kitabında GORA Filmindeki Elementler Ciddiye Alınmış: Ateş, Su, Toprak ve Tahta

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Öğün Yayınları'nın hazırladığı 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı, Cem Yılmaz'ın yılların eskitemediği esprisini öğrencilere 'bilimsel gerçek' olarak aktardı.

2004 yapımı bir Cem Yılmaz filmi olan G.O.R.A.’yı izlemeyen yoktur herhalde? Filmin vizyona girişinin üzerinden 13 yıl geçmiş olmasına rağmen hala pek çok repliği arkadaş sohbetlerinde ve sosyal medya da sıklıkla tekrarlanmaktadır.

G.O.R.A.’nın efsane repliklerinden biri de ‘ kutsal elementler’ sahnesinde geçmektedir. Arif karakterini canlandıran Cem Yılmaz, doğada bulunan 4 element için ‘ateş, su, toprak ve TAHTA’ demektedir.

Filmde bir espri olarak gerçekleştirilen bu hata bir başka karakterin ‘Hava olmasın?’ sorusu ile düzeltilmiş, 4. element tahta yerine hava olarak kabul edilmiştir. Sahnenin geri kalanını zaten hepiniz biliyorsunuz.
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Öğün Yayınları, Cem Yılmaz’ın bu esprisini ciddiye almış olacak ki 8. Sınıf Fen Bilimleri kitabında doğada bulunan 4 elementi ‘ateş, su, toprak, tahta’ olarak sınıflandırdı.  

Filmde izlerken bu espriye hepimiz gülmüştük. Fakat bu esprinin genç beyinlere ‘bilimsel gerçek’ olarak gösterilmesi, ülkemizde kitaplara dahi güvenemeyeceğimizi gösteriyor.
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Cem Yılmaz'ın efsane 'ateş, su, toprak, tahta' esprisini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz. 

Etiketler: gora
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