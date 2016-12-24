Gabe Reyiz Üzgün: Steam'e Milyonlarca Dolar Tazminat Cezası!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, tüketici haklarını ihlal ettiği nedeniyle 2.1 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz akşam birkaç saat boyunca hiçbir şekilde dünya genelinde erişim sağlanamayan dijital oyun platformu Steam, tam da çökme olayını atlatmışken kısa sürede bir şok daha yaşadı. Avusturalya'daki tüketici yasalarını çiğnediği iddia edilen Steam, 2.1 milyon dolar paza cezasıyla karşı karşıya.

Dün akşam tam da Steam Kış İndirimleri esnasında yaşanan çökmenin Steam'e maddi kayıp yaşattığı düşünülürken aynı zamanda şirket ek olarak bu kararla birlikte bir maddi kayıp daha yaşadı. Şirket aslında bu dava sürecinde Steam platformunun iade koşullarında ciddi anlamda iyileştirmeler yapmıştı ancak bu iyileştirmeler beklenenden daha az ceza almasını sağlasa da yine yüklü bir miktar ödemek durumda.

Şu anda durum nasıl?

Steam platformunda artık satın alınan içerikler denendikten 2 saat sonra iade ediliyor ve böylelikle Steam tüketiciler açısından çok daha uygun bir ortam sunuyor. Ancak bu davaya neden olan 20.000'in üzerindeki dilekçe hesaba katıldığında ve şirketin önceki politikası değerlendirildiğinde şirket yine de Avusturalya hükümeti tarafından bu cezayı hakketmiş gibi.

Steam bu cezayı ödeyecek mi yoksa mahkemenin kararına itiraz ederek tekrar davanın incelenmesini mi isteyecek? Bu sorunun yanıtını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.