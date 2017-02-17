Gabe Newell: "Sanal Gerçeklik Başarısız Olabilir"

Steam ile oyun dünyasının merkezine oturan Valve'in patronu Gabe Newell, sanal gerçekliğin çok da büyük bir şansı olduğunu düşünmüyor.

2017 yılı ile beraber sanal gerçeklik furyası kademe kademe artmaya başladı. Özellikle bu yıl eklenecek yeni oyun ve özellikler ile "Geleceğin platformu" olarak adlandırılan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik platformları emekleme aşamasından yürümeye geçerken, Valve'in patronu olan Gabe Newell ise bu teknolojiye çok da sıcak bakmıyor gibi görünüyor.

Her ne kadar Valve'in HTC Vive için HTC ile ortak çalışma yürüterek bu sektöre ilk adım atanlardan biri olmalarına rağmen . Gabe Newell, sanal gerçeklik için "Tamamen bir başarısızlığa dönüşebilir" şeklinde bir yorum yaparak kafaları karıştırdı. Tabii bu yorumunu şu anda pahalı bir eğlence olan ve oyuncuları özgür bırakacak gibi lanse edilse de kısıtlı alanlara ve kablolara bağlı olmasından dolayı bu görüşü söylediği düşünülüyor.

Şu anda daha ilk aşamasında olan sanal gerçeklik sistemini çalıştırmak için pahalı sistemlere ihtiyaç duyulduğunu ve bu yüzden pek satılmadığını düşünebiliriz. Ancak Newell'a göre fiyatlara müdahale etmeden önce daha iyi sanal gerçeklik içerikleri üretmek daha mantıklı. Zira pazarının güçlü olmadığı bir sistemi %80 daha ucuz yapmak bile insanların marketlere koşup bir sanal gerçeklik gözlüğü alıp evde denemelerine teşvik değil. Bu çok büyük ve tehlikeli bir yanılgı olabileceğini iddia eden Newell, kalitenin artması ve bu platformun gelişmesiyle işlerin tam tersine dönerek çok daha popüler bir sektör olabileceğinin de altını çiziyor.

Bu doğrultuda sanal gerçeklik gözlükleri, gittikçe daha hafif olması ve görüntü kapasiteleri daha yüksek çözünürlüklü ve yenileme oraları çok daha sık olacak şekilde ayarlanarak en önemlisi kablo karmaşası ortadan kaldırılarak bu gözlüklerin kablosuz olarak kullanılabilmesi sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda Newell olumlu bir bakış açısıyla da bu platforma yenilikçi yapımların gelebileceğini de belirtiyor.

Peki siz sanal gerçeklik konusuda ne düşünüyorsunuz?