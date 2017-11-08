A / 2017 U1'in Nereden Geldiği Bulunmuş Olabilir

Amerikalı uzay bilimciler tarafından geçtiğimiz ay Güneş Sistemi'nde tespit edilen gizemli gök cisminin nereden geldiği bulunmuş olabilir.

Hawaii Üniversitesi araştırmacıları geçtiğimiz ay A/2017 U1 adını verdikleri gizemli bir gök cismi tespit etti. Uzay bilimciler, Güneş Sistemi'nde ilerleyen bu cismin asteroid ya da kuyruklu yıldız olduğunu düşünüyorlardı. Güneşimizin yaklaşık 37,6 milyon kilometre yakınından geçen cisim saniyede 26 km hızla ilerlediği için yanmadan kurtulabildi. Cisim daha sonra 14 Ekim tarihinde Dünya'nın 24 milyon km uzağından geçti.

Uzmanlar tarafından 160 metre boyunda olduğu tahmin edilen cisim şu anda saniyede 44 km hızla Pegasus takımyıldızına doğru ilerliyor. Bu arada cisimle ilgili ilk kayıtlar 18 Ekim'de Uluslararası Astronomi Birliği'nin Küçük Gezegen Merkezi'nin (MPC) Hawaii'deki Pan-STARRS 1 Teleskobuyla alındı. Daha sonra 25 Ekim'de Şili'deki Teleskop'la yapılan incelemeler cismin bir kuyruklu yıldız olmadığını ve Güneş'e tekrar dönmeyeceğini yörüngesinin hiperbolik olduğunu keşfetti.

Bu bilinmeyen Galaksi dışı ziyaretçiyle ilgili araştırmalar yapan üç bilim insanı cismin, 163 ila 277 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Carina ve Columba takımyıldızlarına yakın bir yıldız kümesinden geldiğini düşünüyor. Uzmanlar cismin, yaklaşık 40 milyon yıl önce bu kümedeki bir gezegensel sistemden dışarı fırladığını tahmin ediyor. Araştırmacıların Galaxy'deki bir milyar yıldızın hareketini izlemeye çalışan ESA'nın Gaia misyonundan veri alarak bu sonuca vardıkları ve A / 2017 U1'in hareketini açıklayabilecek adayları inceledikleri belirtildi.

Uzmanlar tarafından Şili'deki Geniş Sinoptik Araştırmalar Teleskobu'yla (LSST) yapılan çalışmalarda 2022 yılıyla birlikte her yıl Güneş Sistemi'nde en az bir yıldızlararası nesne görebileceği söyleniyor. Yani 'bir cisim yaklaşıyor' sözcüğünü daha çok duyacak gibiyiz. Ne düşünüyorsunuz bu medeniyetler arası ilk temasın habercisi olabilir mi?