Galaksilerin Oluşumuna Dair Bildiklerinizi Unutun!

3 milyar yıl sonra birleştiği düşünülen galaksiler, Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) verilerine göre 1.5 milyar yıl sonra birleşmiş.

Bildiğiniz üzere farklı galaksiler birbirlerine yakın bir sarmal şeklinde hep birlikte hareket ediyorlar. Bu hareket esnasında kütle çekim olayları sonucunda iki galaksi birleşip yeni bir galaksi oluşturabiliyor veya bir galaksi ayrılıp 2 galaksiye dönüşebiliyor. Hatta astronomi ile uğraşan kişilerin bildiği üzere gelecekte bizim galaksimiz ile Andromeda galaksisi birleşecek.

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) ALMA ve APEX teleskopları tarafından toplanan yeni veriler sayesinde Big Bang’ın gerçekleşmesinden sadece 1.5 milyar yıl sonra 14 galaksinin birleştiğini öğrendi. Eskiden araştırmacılar galaksi birleşmesinin Big Bang’den 3 milyar yıl sonra gerçekleştiğini düşünüyordu, ancak yeni gözlemler evrenin o dönemde 1.5 milyar yaşında olduğunu gösteriyor.

Bilim adamları bu birleşmelerinin nedenini gökada oluşumlarıyla ilişkilendiriyorlar. Çünkü yıldızların oluşumunu sağlayan gökada patlamaları esnasında ortaya çok büyük enerji ve basınç kuvvetleri çıkıyor. Bu basınç kuvvetlerinin galaksilerde yarattığı etkiler sonrasında birleşmiş olmaları oldukça yüksek bir ihtimal olarak görünüyor.

Son dönemde büyüyen bir gökadalar topluluğu keşfeden bilim insanları tüm bu verilere oradan ulaştılar ve incelemelere devam ediyorlar. Bu keşif sayesinde devasa galaksi kümelerinin nasıl oluştuğu hakkında bilgi sahibi olan bilim insanları, çok daha fazlasını öğrenerek evrenin sırlarına ışık tutmaya çalışacaklar.