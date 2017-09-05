Galaksimizde Güneş'ten 100.000 Kat Büyük Kara Delik Keşfi!

Samanyolu Galaksisinin merkezine yakın bulunan bir kara deliğin, Güneş'in kütlesinden 100.000 kat daha büyük olduğu keşfedildi.

Japonya Keio Üniversitesi’nden gökbilimciler, Samanyolu’nda yepyeni bir süper kara delik buldular. Güneş’in kütlesinin 100.000 katı olduğu tespit edilen yeni kara delik, galaksinin merkezine yakın bir alanda yer alıyor.

Yayınlanan çalışmaya göre Samanyolu’nun merkezine 200 ışık yılı uzaklıktaki genis bir moleküler gaz bulutunun içerisinde yer alan kara delik, galaksinin merkezindeki kara delik kadar büyük olmasa da son derece caydırıcı bir boyutu var. Galaksimizin merkezinde Güneş’in kütlesinden 4 milyon kat daha büyük bir kara delik yer alıyor.

Dr. Tamoharu Oka, IFLSCIENCE’e verdiği demeçte, “Bu galaksi, Samanyolu'nda orta kütleli bir kara deliğin ilk tespitidir” dedi. “Galaktik merkezlerde süper öldürücü kara deliklerinin oluşumunun ve evriminin senaryosunu destekliyor” diyen Oka, galaksimizde pek gözlemlemediğimiz kara delikler için çok önemli bir keşif olarak tanımlıyor.

Potansiyel yeni kara delik keşifleri daima heyecan vericidir, ancak daha da önemlisi, süper öldürücü kara deliklerin nasıl oluştuğu konusunda daha çok araştırma yapmaya olanak tanıyacak olmaları. Normal bir kara delik, Güneş'ten çok daha büyük yıldızların sonucunda oluşan süpernovalardan çıkar. Süpernova patlamalarından sonra kara delikler oluşur, ancak onlar bile bu kadar büyük kara delikleri açıklayamaz.

Süper kütleli kara deliklerin oluşumu için ana teori, geçmişte ilk yıldızların çok daha büyük boyutlara sahip olduğunu ve bu boyutlar yakıtlarını hızlıca yakarak daha hızlı kara delikler oluşmasını içeriyor. Bu kara delikler milyarlarca yıl içerisinde pac-man gibi yiyerek ilerlediğinden kütlesini daha fazla artırıyor. Kara delikler fazla olduğundan sürekli birbirleri ile birleşe birleşe, günümüzde Güneş'ten bile yüzbinlerce hatta milyonlarca kat büyüklüğünde gök cisimlerine döndüler. O kadar çok büyüdüler ki galaksimizde, tıpkı Güneş’in Dünya ve diğer gezegenleri yörüngesine aldığı gibi biz dahil tüm galaksiyi yörüngesine alan 4 milyon güneş kütleli bir kara delik yer alıyor. Burası tam anlamıyla galaksiyi galaksi yapan gerçek nokta.