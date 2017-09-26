Galaksimizde Oluşan Yıldızların Büyüleyici Görüntüsü!

Samanyolu şimdilik evrendeki yegane yuvamız, Güneş Sistemi’nin bulunduğu galaksimiz. Onu ve tüm evreni tanımaya, anlamlandırmaya çalışmak bile büyüleyici. Üstelik ilginizi karşılıksız bırakmayan manzaralar sunup aklın sınırlarını zorluyor. Yeni yıldızların doğumuna işaret eden bu panaromik görüntü sizi büyüleyecek.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Herschel Uzay Gözlemevi ile çekilen yeni Samanyolu görüntülerini #HerschelMoment etiketiyle paylaşmaya başladı

Görüntülerden birine yansıyan bulut kompleksi, W3, W4 ve W5 adları verilen üç farklı bölgeden oluşuyor. W3 bulutu, 1950’li yıllarda Hollandalı astronom Gart Westerhout tarafından keşfedildi. Diğerleri onlarca yıl sonra ESA tarafından keşfedildi ve insan ömrünün çok kısa bir anına tanıklık edebileceği mükemmel oluşum süreçleri görüntülenmeye başlandı.

Bulut kompleksi, Cassiopeia takımyıldızında bulunuyor ve ESA'ya göre, "Samanyolu galaksimizdeki muazzam yıldızların yaşamını ve ölümünü incelemek için en iyi bölgelerden biri" olma özelliğini taşıyor. Herschel Gözlemevi’nde kullanılan kızılötesi, yüksek çözünürlüklü dalga boyları, yeni doğan yıldızların bulutlar aracılığıyla nasıl şekillendiklerini görmemize izin veriyor.

Aşağıda, Güneşimizin kütlesinden yüz bin kat daha fazla yıldız kütlesi barındıran, tüm galaksimizdeki muazzam yıldızların en aktif fabrikalarından biri olarak kabul edilen W3 bulutsusunu görüyorsunuz:

Süpernova patlamalarından gelen rüzgarlarla beslenen W4, merkezinde genç bir yıldızın emeklediği tek kabarcığa sahip:

En büyüleyicisini ise sona sakladık. İki tane kabarcık barındıran W5, daha büyük yıldız patlamalarıyla daha da hareketli bir yer:

ESA, bu üçlü komplekslerin çevrelerindeki yıldızların patlamalarından gelen enerjiyle şekillendiklerini belirtiyor:

Gürütünün yüksek çözünürlüklü haline ulaşmak için ESA’nın sunmuş olduğu kaynağa şuradan ulaşabilirsiniz.