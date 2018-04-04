Galaksimizin Merkezinde Binlerce Karadelik Keşfedildi

Bilim insanları, galaksimizin merkezinde 20.000'den fazla galaksi olduğunu düşünüyorlardı ancak bunu kanıtlayabilecek bir işaretleri yoktu. Ancak yeni bulunan veriler sayesinde, artık bundan eminler.

Aslında uzun zamandır, galaksimizin merkezindeki kara deliklerin sayısının çokluğuna dair tahminler yürütülüyordu. Ancak yapılan bu son araştırmaya kadar, bu kara delikler henüz gözlemlenememişti. Columbia Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada bilim insanları, dünyanın yörüngesinde dolaşan Chandra X-ışını Gözlemevi'nin çektiği bazı görüntüleri incelemeye başladılar ve galaksimizin içinde yoğun şekilde enerji açığa çıkaran x-ışını kaynaklar buldular.

Columbia Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Chuck Hailey, bu durumu, zaten var olan bir bilginin doğrulanması olarak yorumladı. Şimdiye kadar onlarca çalışma yapılmış olmasına rağmen, bu kadar geç fark edilmelerinin ise garip olduğunu söyleyen Hailey, elde ettikleri görüntüler üzerinde detaylı incelemeler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Galaksimizin merkezinde milyonlarca yıldızın yanında, güneşten neredeyse dört milyon kat daha büyük bir kara deliğin olduğu biliniyordu ancak küçük kara deliklerin varlığı ve sayısı büyük bir bilinmezlikti. Bunun sebebinin ise, bu küçük kara deliklerin, dev kara deliklerin yanında fazla dikkat çekmemesi olduğu düşünülüyor ancak artık bu konu üzerine yapılan araştırmalar artacak gibi görünüyor.

Chandra'dan gelen görüntüleri incelemek ise araştırmayı yürüten bilim insanları için oldukça zorlu bir süreç çünkü yüzlerce görüntü geliyor ve hangi görüntünün neye ait olduğunu araştırmak bile oldukça meşakkatli bir iş.

Şu ana kadar binlerce kara delikten yalnızca 12 tanesi gözlemlendi ancak araştırmacılar bunun yalnızca başlangıç olduğunu ve 12 kara deliğin gözlemlenmesinden sonra yapılan veri değerlendirmeleri sonucu binlercesinin varlığını zaten kanıtlamış olduklarını söylüyorlar. Aynı zamanda bu araştırmada elde edilen verilerin, galaksimize dair birçok önemli sorunun cevaplanmasında da işe yarayacağı düşünülüyor.