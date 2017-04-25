Galaksinin Koruyucuları'nın Yıldızı Zoe Saldana, Avengers'ın 4. Filminin İsmini Ağzından Kaçırdı!

Galaksinin Koruyucu'larında Gamora karakterini canlandıran Zoe Saldana, yaptığı röportajda Avengers'ın ismi gizli tutulan 4. filminin ismini ağzından kaçırdı.

Marvel Sinematik Evreni, iyiden iyiye sona doğru yaklaşıyor. Durum son derece ciddi bir hal almış durumda. En son Ciwil War ile ayrılan kahramanlarımız, bildiğimiz Marvel sinematik evreninin bitimi olan Avengers ile yeniden birleşecek. Avengers’ın son filminin iki film halinde olması bekleniyor, anlayacağınız Avengers 4 filmi ile bütün evren sonlanacak.

Serinin son filminin ismini sır gibi saklayan Marvel, Guardians of the Galaxy’de Gamora karakterini canlandıran Zoe Saldana’dan dolayı filmin ismini sızdırmış olabilir.

Zoe Saldana BBC ile yaptığı röportajda, Galaksi’nin Koruyucuları ekibinin, Avengers’ta oynadığı tüm çekimlerin tamamlandığını açıkladı ve bu yıl içinde 4. film için tekrardan kamera karşısına geçeceklerini bildirdi.

Saldana yaptığı açıklamada,” Guardiands of the Galaxy üyelerinin Infinity War’ın ilk kısmının çekimlerini neredeyse bitirdiğini düşünüyorum, Gauntlet için ise bu yıl içinde geri döneceğiz” dedi.

Avengers’ın 3. filmi Infinity War’da karşılaşacağımız Thanos karakterinin eldivenine verilen isim olan “Gaunlet”, eğer bir sürpriz olmazsa Saldana’nın ağzından kaçarak 4. filmin ismini duyurdu.

Ülkemizde Gaunlet, “Sonsuzluk Eldiveni” diye çevrildi, bu da filmin isminin Sonsuzluk Eldiveni olacağını doğruluyor.

3. Avengers filmi olan Infinity War, 27 Nisan 2018’de vizyona girecek. Son film ise 3 Mayıs 2019’da vizyona girerek evrene son verecek.