Galaksinin Koruyucuları Neden Marvel'in En İyi Filmi?

Marvel Sinematik Evreni son zamanlarda Black Panther ile şahlanmış durumda olsa da, kimilerine göre hala evrenin en iyi filmi olmuş durumda değil. Çünkü Galaksinin Koruyucuları o kupayı elinde tutmaya devam ediyor.

Marvel Sinematik Evreni, hız kesmeden genişlemeye ve başarılı filmler yaratmaya devam ediyor. Black Panther'in gişede elde ettiği büyük başarı ve aldığı olumlu yorumlar bir anda filmin 'Marvel'in en iyisi' gibi lanse edilmesine sebep olsa da aslında birçok Marvel takipçisinin favorisi hala Galaksinin Koruyucuları. Film birçok konuda Black Panther'den ve diğer tüm filmlerden önde olduğunu gösteriyor ve tek tek değerlendirildiğinde, hemen hepsine katılmak mümkün.

Oyuncu Seçimi

Galaksinin Koruyucuları, Marvel evreninin en riskli filmlerinden biriydi çünkü ekranda daha önce görmediğimiz karakterler ile tanıştık. Bu karakterlerin sevilmesi ve sahiplenilmesi ise oyuncu kadrosunun çok başarılı bir şekilde oluşturulması ile ilgili.

Sunulan Evrenin Genişliği

Marvel evreninde geçen bir film izlerken her an o evrenin farkında olursunuz. Ama Galaksinin Koruyucuları, filmin evrenini geniş tutarak, filmi yalnızca Marvel evreni olmaktan çıkartıp daha geniş bir ağa yaydı. Filmlerin genelinin Marvel evreninde kalması olumsuz birşey değil tabii ki ancak daha geniş bir evrenin sunulması, filmi daha çekici hale getirdi.

Komedi Dozu

Galaksinin Koruyucuları, böylesine karmaşık, gerçek dışı ve beklenmedik olaylarla ilerleyen bir film ne kadar komik olmalı ise o kadar komik. Marvel'in birçok filmi fazlasıyla eğlenceli zaten ama Galaksinin Koruyucuları'nda mizahın işlenişi ve miktarı çok dengeli. Bu yüzden filmin hayranları, onu MCU'nun en komik filmi ilan etmekten çekinmiyor.

Dram Dozu

Film yalnızca kahkaha attırmıyor. Ana öyküye etki etmese de film içinde birçok duygu yüklü sahne var. Bu kadar eğlenceli ve aksiyon dolu bir filmin, böyle dokunaklı hale gelebilmesi ve bunu ekrana yansıtabilmek ise aslında gerçekten yetenek işi.

Marvel'in En 'Tekrar İzlenilesi' Filmi

MCU o kadar geniş bir evren ki, herkes bambaşka karakterlere ve bambaşka yan öykülere hayran kalabiliyor. Ancak çoğu film merak ve aksiyon üzerine kurulu olduğu için defalarca izleme gereği duymuyorsunuz. Galaksinin Koruyucuları, bu konuda tüm Marvel filmlerini geride bırakıyor ve gerek oyuncuları, gerek hikayesi gerek eğlenceli sahnelerin bolluğu ile, Black Panther'in zorladığı zirveyi rakamsal olarak olmasa da elinde tutuyor.