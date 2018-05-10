Galata Kulesi, 10 Gün Boyunca Görsel Bir Ziyafet Sundu!

Galata Kulesi, her daim tarihe tanıklık eden büyük bir sembol olmuştur. İstanbul'daki kule, Gençlik Festivali vasıtasıyla tüm gözleri üzerine çekti.

O duvarlar neler gördü, hangi çağlara tanıklık etti bilmiyoruz. 528 yılında inşa edilen Galata Kulesi, İstanbul Gençlik Festivali'nde 10 gün boyunca ziyaretçilerine görsel bir ziyafet verdi.

Galata Kulesi'nin kısaca tarihine baktığımızda, ilk olarak 528 yılında deniz feneri olarak inşa edildiğini görüyoruz. 1204’te yıkılma eşiğine gelmiş ve 1348’de bu sefer İsa Kulesi olarak İstanbul’da tekrar boy gösteren efsane kule, üçüncü değişiminiyse 1445-46 yılları arasında geçirdi. Galata, o zamandan beri, her geçen yüzyıl boyunca kabuk değiştirmeye devam ediyor. Kule, İstanbul, İstanbul olmadığından beri bile dimdik ayakta kaldı.

İstanbul Gençlik Festivali'nde rengarenk anlar yaşatan Galata, duvarlarında animasyon gösterileri sergiledi. İstanbul’daki Cream Studio, İstanbul Gençlik Festivali dolayısıyla Galata’yı 3b projeksiyon yansıtma tekniğiyle 10 gün boyunca her akşam en güzel hikayelerin yaşandığı duvarları 20.55’ten sonra 15 dakikalığına yeni bir hikayenin kahramanı yaptı.

Kuleye reklamını veren İstanbul Gençlik Festivali, sanat, teknoloji, müzik, e-spor ve oyun ile alakalı olduğu için görseller de bunlarla eşleşiyor. Umuyoruz bu etkinlik gelecek günlerde de varlığını sürdürür de İstanbul'un bir marka olmasına katkıda bulunmaya devam eder.