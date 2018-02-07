Son seçimle birlikte Galatasaray’ın yeni başkanı olan Mustafa Cengiz, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici bazı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Dergisi’nin 174. sayısına konuk olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derginin genel yayın yönetmeni olan Tarık Ünlütürk’ün sorularını yanıtladı.

Çiçeği burnunda başkanın dergiye verdiği röportajlar arasında en dikkat çekici konu başlığı ise stres ve bilgisayar oyunu idi. Türkiye’nin ilk internet kullanıcılarından birisi olduğunu söyleyen Cengiz, stresli olduğu zamanlarda ise bilgisayar oyunu oynadığını belirtti.

World of Warcraft’ta 84 seviyeye kadar ilerlediğini, şu aralar ise Elder Scrolls Online oynadığını söyleyen Cengiz’in verdiği röportajın bir kısmı şu şekilde:

''Stres anında bilgisayar oyunu oynarım. ‘Espor ile ilgilenin’ dediler yönetime geldiğimde. Ben önce bir gülümsedim. World of Warcraft oyununda 84 seviye ilerledim. Bir zaman sonra bıkıp bıraktım tabii... Şimdi ise Elder Scrolls Online oynuyorum. Fena da gitmiyorum. League of Legends'a pek girmedim. Bilgisayarı hep sevdim ama aslında biraz mecburiyet oldu benim için. Oğluma küçük yaşlarda bilgisayarı öğretmek istedim. Oğlum 1984 doğumlu, beş yaşına gelmişti. O zamanlar Commodore 64 vardı. Tabii bir işe girince tamamen öğrenme isteğim vardır. Bu açıdan montajı yapabilecek kadar kendimi geliştirdim. Türkiye’nin ilk internet kullanıcılarından biriyim. İnternete DOS üzerinden bağlanırdık. Sohbet odaları vardı o zaman. Bill Gates ile aynı sohbet odasında olduğumu bilirim. Bir fotoğrafın iletilmesi 20 dakika kadar sürerdi. 28K modemlerin çok daha öncesini biliyorum, ardından ISDN bağlantı geldi derken bugün 1000 mb fiber altyapı ile kullanıyoruz interneti. Türkiye’de internet ilk olarak başladığında omurgası çok zayıftı. Bu konuda son olarak Milli Eğitim’e naçizane bir tavsiyem var. Bence okullara tabletten ziyade klavyeli bilgisayarlar dağıtılmalı. Çünkü yazılım dili için klavyeli bilgisayarlar şart diye düşünüyorum.''