Galatasaray E-Sports'un İdari Yönetimiyle Yollar Ayrıldı!

Galatasaray E-Sports takımının idari kadrosundaki Victorious Ace ile Galatasaray kulübü yollarını ayırdı.

Bildiğiniz gibi ülkemizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Galatasaray, ilk olarak geçtiğimiz Kış Mevsimi döneminde League of Legends takımlarından Victorious Ace ile anlaşmaya vararak 'Galatasaray E-Sports' adıyla LoL takımını kurmuş ancak istediği başarıyı yakalayamayarak Yükselme Ligi'ne gerilemişti.

Diğer bir değişle küme düşen Galatasaray E-Sports, bu başarısızlığın ardından e-spor branşındaki geleceği açısından çok kritik bir karar aldı. Galatasaray kulübü, e-spor takımının idari kadrosunda yer alan Victorious Ace ile yolları ayırdıklarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Böylelikle Galatasaray, Yükselme Ligi'ne tamamen kendi kuracağı kadroyla devam edeceğini açıkladı.

Galatasaray'ın e-spor arenasından çekileceği iddia ediliyordu

Bazı e-spor takipçileri tıpkı Beşiktaş gibi Galatasaray'ın da küme düşmesinin ardından e-spor arenasından çekilebileceğini söylüyordu ancak Galatasaray, beklenenin aksine Victorious Ace ile bağlantısını keserek sıfırdan kendi yapısını oluşturmak için çalışmalara başladı. Galatasaray E-Sports bu sezonda Yükselme Ligi'nden bir üst lige çıkarak önümüzdeki yıllarda Kış Mevsimi Finali ve Türkiye Büyük Finali'nde sahne almak, ardından tüm dünya arenasına açılmak için mücadele edecek.