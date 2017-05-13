Galatasaray E-Sports'un İdari Yönetimiyle Yollar Ayrıldı!

Bildiğiniz gibi ülkemizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Galatasaray, ilk olarak geçtiğimiz Kış Mevsimi döneminde League of Legends takımlarından Victorious Ace ile anlaşmaya vararak 'Galatasaray E-Sports' adıyla LoL takımını kurmuş ancak istediği başarıyı yakalayamayarak Yükselme Ligi'ne gerilemişti.
Galatasaray E-Sports'un Küme Düşeceği Kesinleşti!
Diğer bir değişle küme düşen Galatasaray E-Sports, bu başarısızlığın ardından e-spor branşındaki geleceği açısından çok kritik bir karar aldı. Galatasaray kulübü, e-spor takımının idari kadrosunda yer alan Victorious Ace ile yolları ayırdıklarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Böylelikle Galatasaray, Yükselme Ligi'ne tamamen kendi kuracağı kadroyla devam edeceğini açıkladı.
Galatasaray'ın e-spor arenasından çekileceği iddia ediliyordu
Bazı e-spor takipçileri tıpkı Beşiktaş gibi Galatasaray'ın da küme düşmesinin ardından e-spor arenasından çekilebileceğini söylüyordu ancak Galatasaray, beklenenin aksine Victorious Ace ile bağlantısını keserek sıfırdan kendi yapısını oluşturmak için çalışmalara başladı. Galatasaray E-Sports bu sezonda Yükselme Ligi'nden bir üst lige çıkarak önümüzdeki yıllarda Kış Mevsimi Finali ve Türkiye Büyük Finali'nde sahne almak, ardından tüm dünya arenasına açılmak için mücadele edecek.