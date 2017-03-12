Galatasaray E-Sports'un Küme Düşeceği Kesinleşti!

Galatasaray E-Sports League of Legends takımının aldığı yenilgiyle birlikte küme düşeceği kesinleşti.

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri olan Galatasaray, bu yıl ilk kez girdiği e-spor branşında ne yazık ki beklediği başarıyı elde edemedi. Her ne kadar takım büyük rakiplerine karşı iyi performans sergilese de ne yazık ki Galatasaray E-Sports kulübü için bu performans yeterli olmadı. Son yenilgisiyle birlikte Galatasaray'ın küme düşeceği kesinleşti.

League of Legends Şampiyonluk Ligi'nde Team Aurora'ya karşı oynadığı mücadeleyi kaybeden Galatasaray E-Sports'un ligin son sırasından yukarı çıkmak için şansı kalmadı. Takım, önümüzdeki sezonda küme düşmesiyle birlikte Şampiyonluk Ligi yerine tekrar bu lige çıkabilmek için Yükselme Ligi'nde mücadele edecek.

Aynı zamanda 112 yıllık maziye dayanan Galatasaray Spor Kulübü, kurulduğundan bu yana futbol liginde küme düşmemişti. Takım, e-sporda ise istenmeyen bir ilki yaşayarak ilk sezonda bir alt lige geriledi.

Fenerbahçe ne durumda?

Bildiğiniz gibi Fenerbahçe de tıpkı Galatasaray gibi bu sezon e-spor camiasına adım atmıştı. Fenerbahçe'nin e-spor kulübü 1907 Fenerbahçe E-Spor ise 8 takımın olduğu şamiyonluk liginde 5. sırada yer alıyor. Açıkçası Fenerbahçe'nin de durumu pek iyi değil ancak yine de Fenerbahçe, Şampiyonluk Ligi'nde mücadelelerini sürdürmekte kararlı.