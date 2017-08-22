Galatasaray, Irkçı Tweet Atan Hakan Hepcan’a Dava Açıyor!

Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Galatasaray’lı futbolcu Gomis’i kast ederek içinde ‘maymun’ kelimesini geçirdiği tweet gerekçesiyle Galatasaray tarafından dava edilecek.

Fenerbahçe’yle Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaray’lı futbolcu Gomis’e ‘maymun’ diyen ve birçok kişi tarafından büyük tepki çeken Hakan Hepcan hakkında Galatasaray futbol takımının hukuk birimi tarafından dava açılacak.

Gelen tepkiler üzerine tweet’ini silip özür dilese de eleştirilmeye devam edilen Hakan Hepcan hakkında tüm takım taraflarlarının destek verdiği ‘IrkçıHakanHepcan’ hashtag’i, TT sıralamasında birinci sıraya kadar yükseldi.

Olaydan haberdar olan Galatasaray hukukçuları ise hem bireysel hem de resmi olarak Hakan Hepcan hakkında suç duyurusunda bulundular. Gomis de hakkında ırkçı ifadeler kullanan Hepcan hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ise olayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Hakan Hepcan isimli kişinin söylediğinin bir Galatasaray sporcusuna değil, bir insana söylenmiş olması bile yeterince aşağılık. Irkçılık hem bizim milli manevi değerlerimize uygun değil hem de ceza hukuku açısından ağır bir suç. En ağır şekilde cezalandırılması için gerekli hukuki aksiyonları aldık. Sosyal medya maalesef fanatizmi tetikleyen ve toplumsal kardeşliği bozma niyetindeki kötü niyetli insanların oyuncağı haline geldi. Bu şahıs adalet önünde bunun hesabını verecek. Sporseverler merak etmesin."