Göztepe'nin sempatik futbolcusu Jahovic, penaltı beklediği pozisyonda hakeme döndükten sonra yaptığı hareketle Twitter'ı yerinden oynattı.

Köklü bir tarihe ve bir o kadar da vefalı taraftar grubuna sahip olan Göztepe'nin (İstanbul doğumlu olmama rağmen tuttuğum takımdır ayrıca) sempatik futbolcusu Jahovic, dün akşam Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmada yine sempatikliğini konuşturdu. Takımının kazandığı penaltıyı gole çevirerek ligdeki gol sayısını 14'e çıkartan Jahovic, bir başka tartışmalı penaltı pozisyonunda bu sefer beklediği karar çıkmayınca herkesi güldüren bir hareket yaptı.

Pozisyonun penaltı olmadığına karar veren hakemin taklidini yapan Jahovic'in o anki görüntüleri Twitter'da binlerce kez paylaşıldı.