Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe maçında aldığı yara sebebiyle Harry Potter’a benzetilen Fenerbahçeli İtalyan basketbolcu Gigi Datome’ye serinin yazarı J.K. Rowling’ten cevap geldi.

12 Mart’ta Galatasaray Odeabank ile oynanan karşılaşmada Fenerbahçe rakibini 75-79 yenmiş, maç sonunda sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome kafasından yaralanmıştı. Yaranın ünlü film serisi Harry Potter’ın ana karakteri olan Harry Potter’da da bulunması, oyuncunun filmdeki karaktere benzetilmesine sebep oldu.

Sosyal ağ platformlarını çok etkin kullanan sporculardan olan Datome, konuyu Twitter’a taşıyıp serinin yazarı olan J.K. Rowling’i etiketleyerek şöyle bi tweet attı: "Millet lütfen fotoğrafımda benimle beraber J.K. Rowling'i de etiketleyin. Onunla tanışmak için tek şansım bu. #hadibudurumdanyararlanalım."

Aradan bir gün geçtikten sonra ise J.K. Rowling, İtalyan oyuncuya cevap vererek şu cümleleri kullandı: "Gigi Datome, şimdi gördüm! Şunu söylemeliyim ki benimle tanışmak için kimsenin kafasına böyle şimşek şeklinde bir yara alması gerekmiyor. Umarım kısa sürede iyileşirsin. #bunuevdedenemeyin."