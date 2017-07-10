Twitter’ın tüm dünyada uyguladığı ‘bir odadan canlı yayın imkanı tanıdığı’ konsepti Blue Room, Türkiye’ye ilk kez Galatasaray sayesinde gelmiş oldu.

Galatasaray’ın Ali Sam Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki loca için tasarlanan Blue Room’da hem Galatasaray’ın hem de Twitter’ın logolarına yer verildi. İsmini Twitter’ın rengi olan maviden (blue) alan konsept, Galatasaray’ın Twitter üzerinden taraftarları ile direkt olarak iletişim kurmasını sağlayacak.

Taraftarlar, Galatasaray’la ilgili önemli gelişmelerin yaşandığı günlerde yöneticilerle, futbolcularla, kısacası takımın bünyesindeki hemen herkesle Twitter üzerinden doğrudan bir iletişim kuracaklar. Taraftarlar, etkinlik öncesi belirlenecek bir hashtag üzerinden Blue Room’da yapılacak canlı yayın etkinliğine katılarak sorular sorabilecek, tüm gelişmelerden haberdar olabilecekler.

Twitter’ın nimetlerinden olabildiğince faydalanmaya çalışan Galatasaray, yine geçtiğimiz yıl Twitter’ın ‘Moments’ özelliğini kullanarak taraftarlarıyla çok iyi bir iletişim kurmuştu. 9 Kasım 1988’de Neuchatel Xamax’ı 5-0 yendiğimiz karşılaşmayı tekrar anmak adına 9 Kasım 2016 tarihinde Twitter üzerinden #TarihtenCanlı hashtag’i açan Galatasaray, toplam 4,4 milyonluk bir etkileşim sağlamıştı.