Galatasaray ve Fenerbahçe E-Spor'daki İlk Derbisini Oynadı

Bu yıl League of Legends Şampiyonluk Ligi'ne katılan Galatasaray ve 1907 Fenerbahçe, karşı karşıya geldikleri ilk mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Yıllardır oynadığı her karşılaşmaları sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getiren ve futbolun eriştiği her ülkede merakla takip edilen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk gerçekleşti. Bu kez iki ezeli rakip hünerlerini yeşil sağda değil bilgisayarlarının başında sergiledi.

Bu yıl yaptıkları anlaşmalarla birlikte Türkiye'deki E-Spor camiasına resmi olarak dahil olan ve League of Legends Şampiyonluk Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, 29 Ocak Pazar günü saat 16.00'da E-Spor tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi.

Twitch ve YouTube'ta Riot Games'in resmi kanalları üzerinden canlı yayınlanan E-Spor tarihinde iki ezeli rakibin ilk derbisi tarafların 1 - 1 berabere kalmasıyla sonuçlandı. Böylelikle iki ezeli rakip E-Spor arenasındaki ilk maçını hayal kırıklığı yaşamadan atlattı.

Peki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligteki durumu nasıl?

Açıkçası hem Galatasaray hem de 1907 Fenerbahçe kulübü her geçen gün iddiasını arttırsa da şu anda güçlü diğer E-Spor kulüplerinin gerisinde yer alıyor. Elbette ligin geleceği hakkında konuşmak için henüz erken ama SuperMassive, HWA Gaming ve Dark Passage gibi takımlar şu anda ligteki üstünlüğü elde etmiş durumda.