Ronaldo’nun ‘CR7’si gibi kendisinin de ‘S8’ markasıyla tanındığını ve bunun adına tescilli olduğunu belirterek Samsung’a S8’i kullandığı için dava açan Galatasaraylı futbolcunun talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Samsung’un çıkardığı Galaxy S8 modelindeki S8 ibaresinin isim hakkının kendisine ait olduğunu, bunun için sosyal medyada kullandığı ismini de kanıt olarak göstererek şirkete dava açan Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan’ın talebi, mahkeme tarafından reddedildi. S8 ismiyle haksız rekabet teşkil eden tüm eylemlerin men edilmesini isteyen ve ticari ürünlerde, evraklarda, kataloglarda, internet sitesinde, sosyal medya kanallarında ve her türlü tanıtım ile ticari faaliyetlerde 'S8' şeklindeki markasal kullanımların durdurulmasını talep eden İnan, ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar üzerindeki markaların silinmesini ya da ürünlerin imha edilmesi yönünde karar verilmesini talep etmişti. İnan, ayrıca 10 bin TL maddi, 100 bin TL manevi olmak üzere toplam 110 bin TL tazminatın, 8 Haziran 2017’den itibaren faiziyle birlikte ödenmesini istedi.

Selçuk İnan’ın talebini değerlendiren İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Selçuk İnan’ın ihtiyati tedbir talebini reddetti. Mahkeme, Selçuk İnan'ın Türk Patent Enstitüsü'nden 'S8' markasını 2013'te kendi adına tescil ettirdiğini, İnan'dan önce 'S8' markasını Audi ve Altın marka AŞ şirketlerinin de aldığını, Samsung'un ise Galaxy ve Samsung ibareli birçok seri markasını 2010'da tescil ettirdiğini belirtti.

Mahkeme, tedbir kararını reddetmesinin gerekçesini şu şekilde açıkladı:

"Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütun olarak incelenmesinde Samsung'un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup. S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir."

Selçuk İnan, tedbir kararının reddedilmesinin ardından davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.