Buna LeBron James Bile “Yok Artık!” Der: GTX 1060, 3GHz Saat Hızında Çalıştı!

Nvidia’nın yepyeni Pascal mimarisi ile geliştirilen GeForce GTX 10 serisi kartlarından GTX 1060, 3010 Mhz saat hızına overclock edildi!

Günümüzde oldukça güçlenen işlemci ve grafik kartları noktasında sağlam çalışmalar yapan Intel, AMD ve Nvidia’nın yanı sıra, ekran kartlarını özelleştirerek piyasaya süren firmalardan olan GALAX, geçtiğimiz günlerde yaptığı GALAX GOC etkinliğinde Nvidia GeForce GTX 1060’ı 3GHz hızında çalıştırarak rekor kırıldı.

GALAX’ın GeForce GTX 1060 HOF GOC versiyonu 1280 CUDA çekirdeği ve 6GB GDDR5 belleğe sahip. Temel saat hızı 1620MHz olan ekran kartı, boost ile 1847MHz saat hızına çıkabiliyor. Belleği 8GHz hızında ve 192GB/s bant genişliği sunarken, 8+6 pinlik güç bağlantısı ile 120W TDP değerine sahip.

Etkinlikte sağlam bir çalışma sonucunda saat hızını 3010 MHz’ye overclock eden GALAX, GeForce GTX 10 serisinin 150 Dolar değerindeki Full HD desteği sunan ve uygun fiyatlı versiyonunu tam bir canavara dönüştürmüş oldu.

Tabii işin merak edilen kısmı ise “GTX 1060’a bunu yapabilen GALAX ekibi, acaba GTX 1070’e, hatta GTX 1080’e neler yapabilir?” sorusu oluyor. Bakalım, ilerleyen zamanlarda GALAX’tan böyle çılgın hareketler gelmeye devam edecek mi..