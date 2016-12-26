Galaxy A5 (2017) Teknik Özellikleri Belli Oldu

Samsung'un orta segment akıllı telefonu Galaxy A5'in basın görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Samsung'un 2017 yılında tanıtması beklenen akıllı telefonlarından Galaxy A serisinden A5 (2017) modelinin teknik detayları göz dolduruyor. A5 (2016) modeline göre donanım tarafında çeşitli iyileştirilmelerin yapıldığı akıllı telefon aynı zamanda 4 farklı renk seçeneği (Siyah, Altın, Pembe ve Mavi) ile satışa sunulacak.

Samsung Galaxy A5 (2017) Teknik Özellikleri

Bir önceki nesilde olduğu gibi 5.2 inç boyutunda Full HD Super AMOLED ekran ile gelecek olan akıllı telefonda 8 çekirdekli 1.8 GHz hızında çalışan Exynos 7880 çiset bulunuyor. Ayrıca 2GB olan Ram bu modelde 3GB'ye yükseltilmiş. 32GB dahili depolama alanı ve 3000mAh'lik bataryası ile Galaxy A5 (2017), kendi segmentinde rakiplerini zorlayacak gibi görünüyor. 13 MP'lik kamera sensörü yerine 16 MP'lik bir sensör kullanılan modelde A5 kullanıcılarının şikayetçi olduğu sorunlar giderilmiş gibi görünüyor.

Akıllı telefonun parmak izi sensörü de geliştirilmiş. Artık daha hızlı çalışacağı iddia edilen sensörle beraber telefonda IP68 sertifikası bulunuyor. Bu sayede Galaxy A5 (2017), suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip olacak. CES2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen modelin fiyatı 390 dolar civarında olabilir.