Galaxy A5 ve A7(2017)’ler İçin Kamera Güncelleştirmesi Geldi

Samsung’un 2017’de çıkardığı üst-orta sınıf akıllı telefonları için selfie odaklı bir kamera yayınlandı.

2018’e girdiğimiz bu dönemlerde 2017 çıkışlı telefonların pek çoğunu haber değeri olarak göremiyoruz. Yine de siz takipçilerimizi ilgilendiren haberler çıktıkça sizlere haberdar etmeye çalışıyoruz. Galaxy A5(2017) ve Galaxy A7(2017)’ye de önemli sayılabilecek bir güncelleme geldi. Samsung’un üst-orta sınıf telefonları olarak gösterilen A serisine gelen son güncellemenin ismi Selfie odaklanması.

Bu yeni mod etkin olduğunda, kullanıcılar bir nesneye odaklanmak için ekrana odaklanmak zorunda kalmıyorlar. Bununla birlikte bir çeşit bokeh etkisi yaratan yeni güncelleme sayesinde, resim odaklandığı sırada arkadaki detayların bulanıklaşması sağlanıyor.

Genel olarak iyi ışık için geliştirilen bu yeni özellik, gündüz veya ışığın bol olduğu yerlerde beklentiyi fazlasıyla karşılasa da düşük ışıklı bölgelerde sıkıntı yaşıyor. Yeni güncellemeye ön kamera ile fotoğraf çekerken “efektler” simgesinden erişebilirsiniz.

Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A7(2017)’ye gelen özellikler ön kamera ile sınırlı değil. Arka kamera için de AR(Artırılmış Gerçeklik) özelliklerini kullanabileceğiniz bir güncelleme geldi. Yeni özelliklerin Aralık 2017 güvenlik güncelleştirmesi ile birlikte geldiğini hatırlatalım.