Galaxy A5 ve A7 2018'in Çift Ön Kameralı Tasarımları Göründü

Samsung'un ülkemizde ve dünyada en çok sevilen ve satılan modellerinden olan Galaxy A5 ve A7'nin 2018 modellerine ait ince çerçeveli ve çift ön kameralı konsept tasarımları ortaya çıktı.

Samsung’un orta seviye akıllı telefonu Galaxy A5 ve orta-üst seviye akıllı telefonu Galaxy A7’nin 2018 modellerine ait konsept tasarımlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İnce çerçeveli bir tasarıma sahip olacak yeni A serisi cihazlar, ayrıca Samsung’un ana ekran tuşunu kaldırdığı 3. ve 4. modeller olacaklar.

Satışa sunulduğu ülkeye göre Qualcomm Snapdragon 660 ya da Samsung Exynos 7885 işlemcilerinden güçlerini alacak cihazların ‘küçük’ modeli olan Galaxy A5, 5.5 inç Full HD+ ekran ile piyasaya çıkarken ‘büyük varyant Galaxy A7, aynı çözünürlükte 6 inçlik bir ekrana sahip olacak.

Yeni A serisi akıllı telefonlardaki en büyük gelişmelerden biri de cihazlarda çift ön kamera bulunacak olması. İlk kez Galaxy Note 8 ile çift arka kamera teknolojisini telefonlarına getiren Samsung, tek arka kamera bulunan 2018 model A serisinde çift ön kamera teknolojisi kullanır mı, bundan pek emin değiliz.

MySmartPrice YouTube kanalı, Galaxy A5 ve A7 için 360 derecelik bir konsept tasarım videosu yayınladı. Cihazların ince çerçeveleri ve ‘edge’ olmayan ekranları ile 2017 model LG amiral gemilerine benzediğini söyleyebiliriz.

Şu an için donanım özellikleri yalnızca sızıntılardan ibaret ve tasarımlar da yalnızca beklentileri ifade ediyor. Yine de Samsung’un orta seviyede hem şık hem de güçlü akıllı telefonlar ürettiğini düşünürsek amiral gemisi ayarındaki bu tasarımları görmek çok da sürpriz olmaz.