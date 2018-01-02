Galaxy A8 2018, Güney Kore’de Satışa Çıktı!

Yılbaşından birkaç gün önce duyurulan Galaxy A8 şu anda Güney Kore’de mağazaların raflarında yerini almış durumda.

Akıllı telefon pazarında zirvede olan teknoloji devi Samsung, bu başarısını üst segment akıllı telefonlarından ziyade, orta segment modellere borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Samsung’un orta segmentte ciddi bir model yelpazesi ve geniş bir kullanıcı kitlesi mevcut.

Bu kitleye hitap eden başarılı telefonlardan biri olan ve Galaxy S9’un ekonomik alternatifi Galaxy A8 ise 2018 modelinde bulunan Infinity Display teknolojisi ile bu yıl ciddi bir başarı grafiği sağlayacak gibi. Bildiğiniz gibi bir süre önce Samsung, S8 ve Note 8 ile oldukça sevilen Infinity Display teknolojisini orta segmente taşıma kararı almıştı. Güney Koreli teknoloji devinin kısa süre önce tanıttığı Galaxy A8 2018, Infinity Display ile gelen ilk orta segment modeli olacak.

.Güney Kore’nin en büyük operatörlerinden KT tarafından bugün satışa sunulmaya başlanan Samsung A8 2018’in yurtdışı fiyatı 561 dolar civarında. Ayrıca Galaxy A8 ‘Infinity Display’ özelliğinin haricinde yüksek teknolojili Galaxy cihazlarının diğer özelliklerini de barındırıyor. Samsung Pay ve Gear VR entegrasyonu bunlar arasında yer alıyor. Ek olarak Galaxy A8, Galaxy serisinde ön yüzünde çift kamera bulunduran ilk model olacak. Arka yüzün merkezi konumunda bir adet parmak izi tarayıcısı bulunduracak olan modeli, Galaxy S9’un mini modeli olarak düşünebilirsiniz.