Galaxy A8 ve A8 Plus Selfie'ler İçin Gece Moduna Sahip

Samsung'un amiral gemisi olmamasına karşın, 2 ön kamerayla taçlandırdığı A8 ve A8+ selfie çekimleri için gece moduna sahip olacak. Peki bu özellik işe yarıyor mu?

Samsung'un 2018 yılı içerisinde piyasaya süreceği iki yeni modeli, Samsung Galaxy A8 ve Galaxy A8+ için yeni detaylar öğrenmeye devam ediyoruz. Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenen ve Samsung'un giriş ve orta segmentler için yeni alternatifleri olan telefonlarla ilgili kamera bazlı yeni haberler var.

Bildiğiniz üzere daha önce telefonun özellikleri duyurulmuş ve telefonda dual ön kamera yer alacağı bilgisi büyük bir sevinç yaratmıştı. Genellikle firmaların yeni duyurduğu amiral gemilerinde bulunan bu özelliğin Samsung tarafından ihmal edilmemiş olması büyük bir beklentiye sebep olmuştu. İki telefonun da gerçek zamanlı HDR+ çekim imkanı olacak ve iki telefonda da selfi çekimleriniz için gece modu da bulunuyor. Peki bu gece modu ne kadar işinize yarayacak?

Maalesef yaramayacak. Samsung bu özellikle ilgili yazılımsal veya donanımsal herhangi bir değişiklik yapmazsa, bu özelliğin en azından gözle görülür bir biçimde hiçbir işe yaramadığını söyleyebiliriz. Yukarda yer alan örneklerde, sağ taraf gece modu açık, sol taraf gece modu kapalı şekilde çekilmiş. Eğer size bu bilgiyi vermemiş olsaydım, sanıyorum hangisinin bu mod açıkken çekildiği yönünde ikiye ayrılabilirdik.

Elbette ki ilk etapta direk olarak karamsar olmamak lazım nitekim telefonlar çıktıktan sonra çeşitli güncellemeler veya modlanmış kameralar alıyorlar. Eğer Samsung konuya eğilirse, eminiz bu mod da işlevsel hale getirilecektir. Sizler de yorumlarda bu 'gece modlu selfie' olayının sizler için önemli olup olmadığını bizlerle paylaşabilirsiniz.