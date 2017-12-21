Galaxy A8 ve Galaxy A8 + Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung'un orta sınıf telefonları olarak gösterilen Galaxy A serisinin en güncel telefonlarının çıkış tarihi belli oldu.

Samsung’un orta sınıf akıllı telefon serisi olan Galaxy A’nın son temsilcileri Galaxy A8(2018) ve Galaxy A8+(2018) daha önce resmi olarak duyurulmuştu. 5.6 inç ve 6 inç büyüklüğünde gelen Galaxy A8 ve A8 + içerisinde, Full HD Infinity Super AMOLED ekranlar bulunuyor. Her iki telefonda da 14 nm mimari ile geliştirilmiş 8 çekirdekli Exynos 7885 yonga setleri yer alıryor ve telefonlar başlangıç olarak Android 7.1.1(Nougat) sürümünü destekliyor.

Özelliklerinin resmi duyurusu yapılan telefonlara baktığımızda, son derece iddialı olduklarını görüyoruz. Şirket, Vietnam'daki müşterilerden telefona ön siparişler almaya başladı ve Galaxy A8 ve Galaxy A8 + telefonlarının 6 Ocak 2018 tarihinden itibaren piyasada satışa sürülmeye başlayacak. Galaxy S serisi ile aynı görünüme sahip olan Galaxy A8 ve Galaxy A8+, bu sene büyük beğeni toplayabilir.

Ülkemizde 3 bin ile 4 bin TL civarında satılmasını beklediğimiz telefonların yurt dışındaki üretim maliyetleri Galaxy A8 için 499 € ve Galaxy A8+ için 599 € olarak duyuruldu. Amiral gemisi telefonların bin dolar civarında üretildiği düşünülürse orta sınıf bir telefonun üretim maliyetinin 700 dolar civarında olmasının biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki, siz Galaxy A serisinin en güncel telefonlarından birini almayı düşünüyor musunuz?