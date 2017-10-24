Galaxy J5(2016) İçin Android 7.1.1 Sürümü Yayınlandı!

Samsung, 2016 model Galaxy J5 cihazları için Avrupa'daki kullanıcılarına Android 7.1.1 Nougat sürümünü yayınlamaya başladı.

Galaxy J5 (2016), Samsung’un Avrupa’daki Android 7.1.1 güncellemesi alan son akıllı telefonu oldu. Polonya’da dağıtılmaya başlanan güncelleme, Android Nougat’ın tüm özelliklerinin yanı sıra Samsung’un kendi kullanıcı arayüzü olan Experience 8.5’in özelliklerini de bulunduruyor.

Experience 8.5 ile birlikte Galaxy J5 (2016), Samsung Cloud entegrasyonuna kavuşuyor. Bununla birlikte cihaz, yeni bir Aygıt Yöneticisi’ne ve kamera uygulamasında yakınlaştırma butonuna sahip oluyor. Belki büyük değişiklikler değil fakat Galaxy S8’de bulunan Experience 8.1’den daha yumuşak bir kullanıcı deneyimi vaat ettiğini söyleyebiliriz.

Güncelleme henüz sadece Polonya’da bulunan kullanıcılara sunulmuş olsa da yakın zamanda diğer Avrupa ülkelerine ve Türkiye’ye gelecektir. Güncellemeler yayınlandıktan sonra tüm cihazlara ulaşması bir hafta kadar sürebilir. Bu nedenle ülkemizde yayınlandıktan sonra cihazınızda güncelleme uyarısı görmezseniz panik yapmanıza gerek yok. Tabii dilerseniz ayarlardan ‘yazılım güncellemesi’ne giderek yeni Android sürümünü manuel olarak da indirebilirsiniz.