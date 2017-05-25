Note 5, S6 ve S7'de Patlama Davaları İle Anılıyor!

Samsung'un başı batarya belalarından kurtulamadı. Note 7'nin büyük patlama sorununun ardından şimdi de Note 5, Galaxy S6 ve S7 telefonları hakkında sayısız patlama davası açıldı.

Geçen sene Note 7’nin yaşadığı patlama olayları, Samsung’a milyarlarca dolar zarar ettirmişti. Satışları durdurup tüm Note 7’leri geri çağıran Samsung, şirket tarihindeki en kötü yıllarından birini geçirmişti. Note 7 davası bittikten sonra Galaxy S6, S6 Edge+, S6 Active, S7, S7 Edge, S7 Active ve Note 5’lerin başı, aşırı ısınma ve yangın tehlikeleri ile karşı karşıya kaldı. Hukiki işleme başlayan birçok kişi, Samsung’a karşı hakkını aramaya çalışıyor.

Şirketin maddi anlamda 5 milyar dolar zarar etmesinden çok daha kötüsü, olayların Samsung ismini karalamış olmasıydı. Bu davaların artması ile birlikte Samsung ismi karalanmaya devam ediyor. Kullanıcıların telefon satın alırken korkmalarını ve çekinmelerini sağlayan bu hukuki süreçler, Samsung’un başını yakacakmış gibi duruyor.

Dale Holzworth tarafından açılan yeni davada, şirketin diğer ürünlerinde de pil sorunlarının bulunduğunu iddia ediyor. Holzworth, geçen yıl bir Samsung Galaxy S7 Edge satın aldığını ve oğluna verdiğini söyledi. Oğlunun yatak odasında şarj olurken alev alan cihaz, tabaka tabaka yanarak halıya ulaşacak kadar erimiş.

Bu tarz sorunlar 2011 yılından beri bulunuyor. Samsung’un bir türlü kurtulamadığı aşırı ısınma, “temel yayılma” sistemi ile geçilmeye çalışılmıştı. Davacı, “temel yayılım” sisteminin akıllı telefonların mekansal sınırları nedeniyle tek başına soğutmak için yeterli olmadığını belirtti.

Bu tarz davalar Samsung’un canını daha uzun süreler sıkacak gibi duruyor. Aslında bu durum yalnızca Samsung cihazlarında değil, birçok mobil cihazda bulunuyor. Telefonun daha güçlü ve ince olmasını istediğimiz her durumda daha büyük riskler alıyoruz. Bu davaların nasıl sonuçlanacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.