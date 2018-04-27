Galaxy Note 7 Fan Edition İçin Android Oreo Yayınlandı!

Samsung'un Galaxy Note 7'leri güvenli hale getirerek yeniden piyasaya sürdüğü Galaxy Note 7 Fan Edition için Android Oreo güncellemesi yayınlandı.

Samsung’un Galaxy Note 7 faciasının ardından sadık müşterileri için yeniden piyasaya sürdüğü sınırlı üretim Galaxy Note 7 Fan Edition için Android Oreo güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Güncelleme ilk olarak Güney Kore’deki cihazlara dağıtılacak.

Piyasada patlama(!) yapan standart Galaxy Note 7’nin daha güvenlikli, küçük bataryalı ve daha güçlü bir işlemciye sahip versiyonu olan Galaxy Note 7 Fan Edition, ayrıca bazı küçük tasarımsal değişiklikler barındırıyordu.

Samsung’un Galaxy S8 ile birlikte tanıtmış olduğu sanal asistanı Bixby’ye de sahip olan Galaxy Note 7 Fan Edition, standart Galaxy Note 7 yerine Galaxy S8 ve S8+’da bulunan Samsung Experience arayüzüne sahip.

Galaxy Note 7 Fan Edition’ın Android Oreo’ya yükseltilmesi, Galaxy S7 ve S7 Edge için de Android Oreo’nun yaklaştığını gösteriyor. Zira Samsung’un Android Oreo güncellemesini hala almamış olan son amiral gemileri Galaxy S7 ikilisi.